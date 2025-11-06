Teatro y monólogo, menú del fin de semana en el Auditorio
Iria Pinheiro representa mañana «Vitória», y David Cepo estará el sábado en Vilagarcía
A.M.
Vilagarcía inaugura el mes de noviembre con dos espectáculos en el Auditorio Municipal: el drama «Vitória» y el monólogo humorístico «Non cruces os brazos», de David Cepo.
Mañana viernes, la sala principal del Auditorio acogerá la representación de «Vitória», a las 20.00 horas. Se trata de una obra autobiográfica sobre el proceso judicial que sufrió la periodista gallega Iria Pinheiro tras denunciar por acoso sexual al director del programa de televisión en el que trabajaba. Las entradas para la función están disponibles en Ataquilla.com , al precio general de cinco euros, y reducido a tres para desempleados, mayores de 65 años y jóvenes.
El sábado será el turno del humorista David Cepo, que llega al Auditorio con las entradas casi agotadas. «Non cruces os brazos» es un monólogo en el que interactuará con el público.
