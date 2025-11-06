Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadumia mejora su sede electrónica para facilitar los trámites de los ciudadanos

El nuevo portal ya está operativo

A.M.

Ribadumia

El Ayuntamiento de Ribadumia acaba de poner en marcha una nueva versión de su sede electrónica, una actualización que busca mejorar la experiencia del usuario y facilitar la tramitación electrónica de los trámites municipales. «Con esta renovación, la administración local reafirma su compromiso con la modernización administrativa y con la implantación de sistemas digitales más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía», señala el Concello en un comunicado.

«La nueva sede, ya operativa, destaca por su navegación más intuitiva y estructurada, que facilita el acceso a trámites, solicitudes y documentación». añade la administración. En este sentido, incorpora nuevas opciones de identificación electrónica, ampliando las posibilidades de acceso.

Así, los usuarios pueden acceder tanto mediante certificado digital como mediante DNI electrónico, y próximamente también a través del sistema Cl@ve, para el cual el Ayuntamiento ya ha solicitado las autorizaciones necesarias a las administraciones competentes.

«Esta mejora responde a las demandas y sugerencias de los vecinos. La nueva sede electrónica permite avanzar hacia una administración más cercana, eficiente e inclusiva digitalmente», concluye el Concello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents