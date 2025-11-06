El PP acusa al Concello de Vilagarcía de «aprovecharse» de los vecinos

El Partido Popular de Vilagarcía ha denunciado que el Ayuntamiento está ingresando más dinero del previsto con la nueva tasa de la basura aprobada por el gobierno local del PSOE y BNG. Tras acceder a los informes técnicos municipales, los populares aseguran que se confirma su advertencia inicial: la recaudación supera el coste real del servicio.

Según los datos de intervención y tesorería consultados por el PP, el ejecutivo municipal estimó un coste para el año 2025 de 3.554.193,83 euros, pero la liquidación prevista asciende a 3.683.122,36 euros, lo que supondría —afirman— un excedente mínimo de 128.928,53.

«Hicimos propuestas para evitar esta situación, pero el gobierno de Varela ha preferido asfixiar a los vilagarcianos con la tasa de la basura», critica la portavoz popular, Ana Granja.

Además, el PP recuerda que en 2024 presentó alegaciones para que la ciudadanía se beneficiase de las bonificaciones aprobadas por la Xunta de Galicia para la tasa de basura.

«En muchos concellos los vecinos pagan menos porque el gobierno local aplicó las bonificaciones de la Xunta, pero en Vilagarcía ese ingreso no se ha trasladado a los vecinos», señaló Granja, que cifra en 160.000 euros el importe que podría haberse reducido en el recibo.