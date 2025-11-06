Una plata que sitúa a Ribadumia como referente internacional del pole dance

La deportista Eva Lede firmó una brillante actuación en el campeonato internacional Exotic Dynasty de pole dance celebrado el pasado fin de semana en Barcelona, donde se alzó con la medalla de plata en la categoría Exotic Pole Professional, dentro de la modalidad Theatre. La cita reunió a representantes de distintos países y es uno de los referentes europeos de esta modalidad de baile deportivo.

La competición constó de dos intensos días. Allí también estuvieron alumnas de su escuela Chassé de Ribadumia y que cuenta actualmente con más de 90 practicantes. Lede viajó a la capital catalana junto a Ester Domínguez y Laura Balchada, dos de sus pupilas, que también compitieron con muy buenas sensaciones en Barcelona.

Acerca del segundo puesto obtenido, Eva Lede sostiene que «no me lo esperaba, había muchísimo nivel, pero llevé una propuesta muy centrada en la interpretación y la puesta en escena», explica. Allí presentó una coreografía de cuatro minutos inspirada en el personaje de Úrsula, la villana de La Sirenita. En su actuación, incluso incorporó como parte de la historia a una de sus alumnas, que encarnó al personaje de Ariel. «Lo disfruté mucho. Era una coreografía muy teatral, con atrezzo, vestuario y una historia que contar. El Theatre Exotic es una modalidad muy reciente, donde se valora la fuerza escénica, la emoción y la capacidad de transmitir».

En la actualidad, el Exotic Pole se realiza con tacones y se divide en distintos estilos: Old School, de carácter más sensual y clásico; Flow Exotic, fluido y con menos uso de barra; Exotic Hard, centrado en la acrobacia; y Theatre Exotic, el más narrativo y artístico, que combina danza, interpretación y elementos escenográficos.

Eva Lede en la segunda posición del podio. / Cedida

La propia Eva ya había competido en 2019, antes de la pandemia, pero tras una pausa motivada por la maternidad y por su dedicación a la enseñanza, regresó este año al circuito con fuerza. «En febrero competí en Marbella y quedé cuarta, también en Theatre. En octubre estuve en Mallorca, acompañada de tres alumnas —Ester Domínguez, Laura Balchada y Nuria Agra—, cada una con su propia coreografía. En Barcelona me reencontré con la competición internacional, y este segundo puesto ha sido un impulso enorme para seguir creciendo», destaca.

Más allá del premio, Lede valora la experiencia como un punto de aprendizaje y proyección para su escuela: «este segundo puesto es un reconocimiento al trabajo que hacemos en Chassé, pero sobre todo me quedo con la experiencia y el intercambio con artistas de tanto nivel. Volvemos con muchas ideas, nuevos contactos y la motivación de seguir desarrollando esta disciplina, que combina fuerza, arte y expresión».

Con esta medalla de plata, Eva Lede y la escuela Chassé consolidan su presencia en el circuito nacional e internacional de pole dance, situando a Ribadumia como un referente gallego en una disciplina que mezcla deporte, arte y emoción sobre el escenario y que se consolida como deporte en auge.