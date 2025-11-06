El plan de ahorro municipal deja a Cambados sin Aldea de Nadal

El Concello de Cambados renuncia este año al montaje de la Aldea de Nadal. Principalmente, por motivos económicos, porque está inmerso en un plan de contención del gasto y no ve posibilidades de una versión más humilde. Con todo, volverá en 2026, al paseo de A Calzada, y este año no faltarán este tipo de adornos de casitas ni escatimará en el alumbrado navideño, cuya colocación ya está en marcha, realizando un gasto similar al del año pasado, cuando ascendió a 75.000 euros.

El concejal de Festexos, Tino Cordal, dio los motivos que les han llevado a prescindir de uno de los reclamos decorativos más populares de los últimos años y que en alguna edición costó casi 40.000 euros. Reconoció que la situación económica tiene su peso, «no vamos a mentir», pero le sumó el hecho de que el nuevo obradoiro de emprego, que siempre se encargaba de su diseño y creación, no empieza hasta enero.

También que, difícilmente, volverá a la plaza de Fefiñáns, su ubicación original, pues «compartimos las quejas» de la asociación Amigos de Fefiñáns, cuando abrieron el debate sobre el uso de la histórica explanada y señalando una sobreexplotación, pidiendo la retirada de actividades con posibles efectos nocivos.

En este caso concreto, por, entre otras cosas, su permanencia durante tres meses. De hecho, ya el año pasado se trasladó a la del Concello, ubicación que fue muy criticada, como lamentó ayer el edil, quien había dado este paso en aras de aunar los diferentes sentires de la sociedad cambadesa.

Aún no es el propietario

Así las cosas, A Calzada será seguramente su escenario a partir de la próxima Navidad, porque tienen la intención de que vuelva. Ya estudiaron la posibilidad para la que está por venir, pero al no ser todavía propiedad municipal –está en desafectación de Portos–, tendrían que pagar tasas, así que no se rebajaría el gasto y esto es algo incuestionable, pues el plan financiero al que está sujeto el Concello se extiende al próximo ejercicio: entre todas las concejalías tienen que gastar 800.000 euros menos entre 2025 y 2026.

«Si hubiera estado disponible este año podríamos arreglarlo porque es un espacio que facilita mucho hacer una Aldea de Nadal con menos medios. Ya tenemos la iluminación navideña habitual de esta zona y es un espacio que cuenta con elementos que se pueden integrar (árboles, bancos...), entre otras cosas», explicó el edil.

Con todo, prevén distribuir estos adornos de casitas por diferentes lugares, siguiendo «un formato más económico para alegrar la calles. Además, en el alumbrado navideño no habrá recortes», aseguró Cordal.

La instalación ha empezado estos días y el Ayuntamiento de Cambados gastará la misma cantidad que el año pasado, unos 75.000 euros, lo cual «es un gasto mayor que Vigo si lo dividimos por el número de habitantes. Haremos un esfuerzo para esto y para que la Navidad de Cambados siga siendo un referente y para contribuir a la dinamización del comercio y la hostelería locales y atraer al mayor número de visitantes posibles», agregó Tino Cordal.