Once personas aspiran al puesto de encargado del mercado de Cambados

Un total de once personas aspiran al puesto de encargado del mercado convocado por el Concello de Cambados tras la jubilación del titular. La lista con los admitidos y excluidos se ha publicado estos días y el primer ejercicio tendrá lugar el próximo día 18.

El proceso de selección forma parte de las contrataciones abiertas en los últimos meses por la administración local en base a la Oferta de Emprego Público (OEP) aprobada en 2023.

En este caso, se trata de cubrir la vacante del encargado de mercado cuyas funciones están relacionadas con la plaza de abastos y el mercadillo semanal, entre otras cosas. La oferta es de un puesto de funcionario de carrera perteneciente al grupo C, subgrupo C1.

El procedimiento se sigue mediante concurso oposición y el tribunal se constituirá el próximo día 10. El primer ejercicio es un test obligatorio y eliminatorio que tendrá lugar el 18, a las 9.00 horas en la biblioteca municipal, según la resolución publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento.

En este espacio también se publican todos los edictos municipales relacionados con este y otros procedimientos que mantiene abiertos para la contratación de personal y otros asuntos.