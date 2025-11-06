O Salnés contrata de urgencia el proyecto para empezar a ampliar la ETAP en 2026

La Mancomunidade do Salnés ha adjudicado de urgencia, y por 157.000 euros, la redacción del proyecto de obra para ampliar su capacidad de tratamiento y almacenamiento de agua potable, con el fin de empezar cuanto antes las obras en la ETAP de Treviscoso y no pasar más veranos como el anterior, cuando esta infraestructura, dimensionada para las necesidades de hace 40 años, estuvo al límite. Incluso se puso sobre la mesa un plan de contingencia que contemplaba cerrar el grifo por la noche.

Finalmente no fue necesario, pero en esa misma reunión de alcaldes se acordó acelerar un proyecto valorado en cuatro millones de euros y que, junto a la impermeabilización de la tubería de O Grove, suman seis millones de euros de los cuales, el 80% estarán financiados por la Xunta.

Así las cosas, se aprobó contratar por el procedimiento negociado sin publicidad la elaboración del proyecto porque la «demora en la redacción implicaría no poder licitar las obras antes del primer semestre de 2026, comprometiendo seriamente la continuidad del servicio y la seguridad hídrica de la comarca» , según el informe de la gerencia.

El mismo recuerda que la capacidad actual de la planta «es insuficiente para hacer frente al crecimiento previsto de la demanda, especialmente en el verano de 2026, cuando el número de residentes y visitantes se multiplicará».

Así que el objetivo de la entidad es empezar la ampliación cuanto antes, para no vivir un julio más como el anterior, con 820 millones de litros consumidos –la madre de todos los récords, por la creciente popularidad del destino y las elevadas temperaturas– y un agosto rozando los 900 millones, al límite del colapso. El peligro es inminente cada verano y, de hecho, se trata de una demanda histórica de la comarca que lleva una década sobre la mesa y que con esta contratación da un paso de gigante.

En concreto, el proyecto desarrollará el plan básico elaborado en abril y que contempla varias fases para mejorar el abastecimiento del 98% de O Salnés hasta 20233 . Esta primera, que va hasta 2027, recoge la construcción de dos nuevos depósitos prefabricados de hormigón –un tercero queda proyectado para el futuro– que completarán el actual, subdividido en dos y con capacidad de 10 millones de litros.

Cada uno de los nuevos podrá almacenar 2,5 millones y serán independientes, lo cual conlleva ventajas. Según han explicado las autoridades en más de una ocasión, esto, y que son más pequeños, mejorarán la operatividad a la hora de hacer los llenados para su mantenimiento entre otras cuestiones. Cosa que han comprobado con las recurrentes fisuras que presenta el actual. A parte de esto, la Mancomunidade viene realizando diferentes inversiones en modernización y eficiencia, como las plantas solares para alcanzar la independencia energética.