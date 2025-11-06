O Salnés acumula una quincena de días con un solo parque de bomberos abierto

O Salnés cuenta con dos parques de bomberos, situados en Ribadumia y Vilagarcía. Pero en lo que va de año, uno de los dos permaneció cerrado durante todo el día entre 15 y 20 jornadas. Así lo denuncian los trabajadores, que acusan al Consorcio contra Incendios de Pontevedra de anteponer el ahorro a la seguridad ciudadana.

El último día que cerró uno de los dos parques arousanos fue precisamente anteayer martes. En esa ocasión, cerró el de Ribadumia porque solo estaban disponibles dos bomberos -y la dotación mínima tiene que se de tres efectivos-, por lo que estos se desplazaron a trabajar a Vilagarcía, y el parque de Ribadumia quedó inoperativo. «Esto supone un problema porque en caso de emergencia en la zona de Sanxenxo u O Grove, el tiempo de reacción desde Vilagarcía es mucho mayor», advierten fuentes de la plantilla.

Este problema se debe a que la legislación laboral establece un máximo de 80 horas extraordinarias anuales por cada trabajador, y muchos de ellos ya han llegado a ese umbral, por lo que el Consorcio no les llama para hacer refuerzos. Para los trabajadores consultados por FARO, el Consorcio antepone el ahorro a la seguridad de los ciudadanos.

«El de Pontevedra es el único Consorcio que está cerrando los parques. Los otros tres están llamando a la gente cuando hace falta», advierten los bomberos arousanos. Por ello, instan al Consorcio de Pontevedra, «a levantar el reparo administrativo de las 80 horas extraordinarias», al entender que es mejor incurrir en una falta administrativa que lamentar después una desgracia.

Esta situación no es exclusiva de los dos parques de O Salnés, ya que los otros dos que integran el Consorcio provincial -los de O Porriño y O Morrazo- también han cerrado numerosos días este año. El de Bueu lo hizo el pasado fin de semana, y el del Baixo Miño también quedará inoperativo durante una guardia en los próximos días.

Por ello, desde la plantilla instan a los dirigentes del Consorcio -conformado por Diputación y Xunta de Galicia- a tomar cartas en el asunto y a llamar a los bomberos cuando sea necesario cubrir una baja o ausencia, incluso si han hecho ya las 80 horas extraordinarias. En este sentido, están convencidos de que el cierre de parques será más habitual en estas últimas semanas del año y que no se puede contar a corto plazo con los nuevos bomberos de oposición, puesto que estos no llegarán hasta mediados de 2026.