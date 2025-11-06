O Grove instalará un baño público autolimpiable en Confín

El Concello de O Grove instalará un baño público portátil, accesible y autolimpiable en el área recreativa de Confín. Ha sacado a licitación el suministro por un precio de 61.700 euros y considera necesario este servicio ante la gran cantidad de usuarios de este espacio, ubicado en el paseo de Beiramar.

El pliego de condiciones indica que deberá ser un aseo mixto, ecoeficiente y además de tener la cualidad de ser autolimpiable. Se trata de un tipo de urinarios que cuentan con una tecnología de sensores mediante la cual se inicia un ciclo de limpieza, desinfección e incluso de secado para que quede listo, tanto de los elementos como del suelo.

Según los requisitos del Concello, este proceso debe iniciarse en cuanto el usuario cierre la puerta y no puede durar más de 30 segundos. Asimismo pide que tenga otros equipamientos, como un cambiador de pañales y un lavamanos, entre otros.

En términos de accesibilidad, deberá ser de acceso universal y cumplir con la normativa vigente, teniendo un espacio de giro de un diámetro mínimo de 1,80 metros.

Otros detalles que deberá tener este baño público es contar con información escrita en gallego, castellano e inglés. Y es que la administración local también piensa en los turistas que recibe. Porque el área recreativa y lúdica de Confín «es un espacio de gran relevancia para la ciudadanía grovense y visitantes, especialmente durante la época estival», según recoge la documentación de la licitación.

En este sentido, recuerda que hay unas pistas deportivas y un parque infantil. También que es una zona de «gran tránsito peatonal vecinal que conecta diferentes áreas del municipio» y que su proximidad a la costa «incrementa el uso por parte de bañistas y visitantes de las playas próximas». De hecho, considera que la ausencia de un servicio público de estas características «supone una carencia importante» y piensa, sobre todo, en las familias con niños pequeños y los mayores, así como los deportes que usan el área frecuentemente.