El Ministerio imparte unas jornadas sobre ciberseguridad

Vilagarcía acogerá unas jornadas sobre ciberseguridad que se celebrarán en la Plaza de la II República entre el 18 y el 22 de noviembre. La actividad está organizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), dependiente del Ministerio de Transformación Digital, y se financia con los fondos europeos del Next Generation.

La campaña se impartirá en un camión desplegable con capacidad para más de 60 personas que lleva tres años recorriendo España con el objetivo de formar a la ciudadanía en materia de ciberseguridad.

En concreto, la infraestructura cuenta con dos amplias zonas, una interior y otra exterior, donde se llevarán a cabo actividades de sensibilización, formación y ocio. La experiencia está abierta al público general y a los centros educativos, con los que el Incibe ya está en contacto.

El espacio dispone de zonas de exposición, charlas, contenido educativo y juegos, incluyendo una sala de «escape room» donde podrán aprender a superar los riesgos digitales y desarrollar estrategias para evitar y gestionar las amenazas. También se facilitará información para contactar con el número 017, la línea de atención telefónica del Incibe.

El horario de apertura será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas para grupos escolares y de 16.30 a 19.00 horas para el público general. Los sábados, el acceso será de 11.00 a 15.00 y por la tarde de 16.00 a 20.00 horas.

Desde el Ayuntamiento arousano sostienen que «las acciones de concienciación y protección son hoy más necesarias que nunca, debido al aumento de estafas y robos por internet». Precisamente, el alcalde, Alberto Varela, se reunió hace unas semanas con el director de la Policía Nacional en Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, para abordar esta problemática. En este sentido, «resulta fundamental continuar educando a la población para que tome todas las precauciones necesarias al navegar por internet», señalaron desde el Concello.