Martín Códax Espumoso obtiene el Acio de Ouro en las Catas de Galicia

El Martín Códax Espumoso, elaborado por Bodegas Martín Códax, acaba de ser reconocido con el Acio de Ouro en la categoría de vinos espumosos en las Catas de Galicia 2025, mientras que Danza, otro de los espumosos del grupo Martín Códax Viticultores, obtuvo el Acio de Bronce.

La gala de entrega de esta 37 edición de las Catas de Galicia se celebró ayer en Santiago. En total participaron 177 bodegas y empresas productoras de vinos, aguardientes y licores. Todas fueron evaluadas por un panel profesional formado por sumilleres y enólogos, que realizaron las distintas fases de precata y cata final en el Pazo de Quián en Boqueixón. Las degustaciones se llevaron a cabo bajo estricto anonimato, con las botellas identificadas mediante numeraciones codificadas para garantizar la máxima imparcialidad.

El Acio de Ouro distingue «la excelencia de un vino que combina la identidad atlántica del albariño con un prolongado proceso de crianza en rima, que le aporta elegancia, frescura y complejidad», apuntan desde la propia bodega ganadora. Por su parte, el Acio de Bronce obtenido por Danza «pone en valor el trabajo constante del grupo por explorar nuevas expresiones del albariño y seguir ampliando el prestigio de los espumosos gallegos», señalan desde Martín Códax.