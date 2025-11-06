Educación asumirá por completo la reparación estructural del CEIP A Lomba

La celebración del Consello Escolar del CEIP A Lomba, en Vilagarcía, sirvió para confirmar que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, asumirá de forma íntegra la reparación de los problemas estructurales que presenta el edificio y que derivaron, el pasado viernes, en el desprendimiento de varios cascotes de la fachada princioal.

El incidente, que tuvo lugar en una jornada no lectiva, puso de manifiesto la gravedad del deterioro del inmueble y el riesgo potencial para alumnado y profesorado. Todo ello en un edificio en el que apenas se han cumplido 15 años desde su última reforma integral.

En la rápida respuesta del Gobierno autonómico también intermedió la gestión del Concello de Vilagarcía, que trasladó la urgencia de actuar de inmediato para garantizar la seguridad en el centro. Durante la reunión del Consello Escolar se hizo público el compromiso de la Consellería de Educación, dirigida por Román Rodríguez, de acometer la reparación completa con fondos autonómicos, poniendo fin a cualquier polémica sobre la aportación de Ravella a un edificio de titularidad autonómica.

Hoy mismo está prevista la visita al colegio de César Pérez Ares, delegado territorial de la Consellería de Educación, para evaluar de primera mano el alcance de la problemática y definir la magnitud de la intervención necesaria.

Desde el martes, el CEIP A Lomba mantiene cerrada su entrada principal, habilitando accesos alternativospara evitar el tránsito en la zona afectada por los desprendimientos. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en estado de alerta por la posible inestabilidad de la estructura.

Antón Campos, presidente de la Anpa del centro, expresó la preocupación de las familias: «Obviamente no nos vale una reparación puntual de la zona afectada, porque hay consenso en los informes de que se trata de un fallo estructural. Hay que revisar el edificio al completo porque también hay goteras, humedades y ahora desprendimientos. Solicitaremos a la Consellería que nos aclare la hoja de ruta de las obras y el plazo de ejecución».

Campos añadió que, por motivos de seguridad, «los niños no van a salir al patio mientras no se hagan las obras. Una vez que entren en el edificio, no saldrán hasta irde de vuelta a casa. Puede ser un poco claustrofóbico, pero es lo necesario porque hay un miedo real a que pueda caer algo».

Una de las medidas demandadas por el colectivo de madres y padres es la instalación de una malla de protección sobre la cubierta para poder recuperar lo antes posible la dinámica habitual de funcionamiento del centro a todos los niveles.

El PP de Vilagarcía insistió en una «solución urgente»

Horas antes de la celebración del Consello Escolar, el Partido Popular de Vilagarcía emitió un comunicado en el que instaba tanto a la Xunta como al Concello a sentarse a dialogar «para resolver cuanto antes los problemas del CEIP A Lomba».

La formación popular reclama una actuación urgente de mantenimiento y la redacción de un proyecto integral que garantice la seguridad y el buen estado del edificio. «La seguridad de las niñas y niños debe estar por encima de cualquier otro interés. Es necesario actuar con rapidez, coordinación y sentido común para dar tranquilidad a las familias y a toda la comunidad escolar», señalaron desde el grupo municipal que lidera Ana Granja.

El PP recuerda que el inmueble, construido durante el mandato del bipartito, presenta deficiencias estructurales desde su origen y ha requerido ya más de 300.000 euros de inversión autonómica en los últimos quince años. Los populares reiteran su disposición a colaborar para que las administraciones implicadas alcancen un consenso urgente y se ofrezca una solución definitiva y eficaz a esta situación.

Además, el grupo popular subraya que el mantenimiento y la conservación de los centros educativos deben ser una prioridad compartida entre administraciones, con independencia del color político de los gobiernos. Incluso solicitarán una revisión general de las instalaciones para evitar que se repitan incidentes así.