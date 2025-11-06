O Salnés suma 380 negocios a los bonos Activa Comercio

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó el establecimiento Arrullos del Agua, en Vilagarcía de Arousa, para presentar los Bonos Activa de la Xunta, presumir de los buenos resultados que parecen estar dado y conocer de primera mano la acogida de los mismos en la localidad arousana.

La responsable del spa urbano, en el que se ofrecen tratamientos spa, faciales y corporales, masajes, propuestas de dietética y nutrición, depilación, maquillaje, bronceado y otros muchos servicios, confirmó que durante jornada de lanzamiento de los bonos se registró un flujo constante de clientes interesados en canjear sus descuentos.

Circunstancia que lleva a la Xunta a presumir de resultados, sobre todo porque en menos de 24 horas después de la activación del programa ya se habían descargado alrededor de 162.000 bonos en toda la comunidad.

El interior del spa urbano Arrullos. / Iñaki Abella

Y en los más de 7.300 comercios adheridos se habían aplicado descuentos por 1,3 millones de euros, movilizando un volumen total de ventas superior a los 5,7 millones.

En la provincia de Pontevedra, con cerca de 2.600 establecimientos participantes, ya se habían canjeado 546.000 euros en descuentos, generando un movimiento comercial que ronda los 2,4 millones de euros.

Entrando más en detalle, Reguera precisó que en el caso de Vilagarcía de Arousa son más de 150 los establecimientos que forman parte de la iniciativa, elevándose a 380 los comercios adheridos en toda la comarca.

Reguera y la propietaria del spa urbano. / Iñaki Abella

Lo que pretende la Xunta con esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, es generar más de 8,5 millones en ventas, de tal forma que al tiempo que se apoya a las familias se promueve el comercio de proximidad.

Dinamizar el sector, fidelizar clientela y atraer nuevos consumidores a los pequeños comercios son las claves de este programa, en el que cada persona puede descargar un único bono, que estará operativo hasta que el total de descuentos aplicados alcance los 2,5 millones previstos.

El sistema es similar al empleado con un programa de indudable éxito llevado a cabo recientemente, como el Bono Peixe. Se utiliza un código QR disponible en una aplicación móvil para obtener unos descuentos que van desde los 5 euros para compras de entre 20 y 30 euros hasta los 15 euros para las de valor igual o superior a 50 euros, pasando por 10 euros de ahorro en compras de entre 30 y 50 euros.

Durante su visita, acompañado de la portavoz municipal del PP, Ana Granja, Agustín Reguera destacó la importancia de este tipo de programas, que «han demostrado ser un éxito absoluto y ayudan a los pequeños comerciantes a mantenerse competitivos».