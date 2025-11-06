Clamor contra la pesca ilegal:«Nos estamos matando a nosotros mismos»

El aumento del furtivismo y/o pesca ilegal es directamente proporcional al cabreo que muestran patrones mayores –no todos–, armadores, tripulantes y mariscadores con algunos compañeros de profesión que parecen empeñados en cargarse las rías recurriendo a prácticas fraudulentas.

«Todos sabemos de alguien que se dedica al furtivismo», explica uno de los patrones mayores arousanos.

«Claro que estamos preocupados, y cada vez más, porque lo estamos matando todo y nos estamos matando a nosotros mismos, destruyendo el medio de vida de mucha gente y arruinando recursos sin pensar en nuestros hijos», apostilla.

«Todos nos conocemos»

Al hablar de este tema casi nadie quiere dar la cara o el nombre. «Pero todos en la ría nos conocemos y sabemos quién está metido en esto del furtivismo y quién respeta las normas»,. esgrimen los armadores consultados.

También los vigilantes de diferentes cofradías y miembros de Gardacostas se refieren a la lacra del furtivismo como un problema que «parece no tener solución posible», llegando a decir algunos que «era de esperar que las nuevas generaciones de pescadores y mariscadores estuvieran más concienciadas con la necesidad de preservar el medio marino y sus especies, pero en realidad algunos son incluso peores que los veteranos y no tienen escrúpulos a la hora de practicar el furtivismo».

Hay quien pone como ejemplo lo que sucede con la vieira, «ya que algunos barcos que empezaron en los últimos años son mucho peores que los ilegales de antes y no dudan en vender vieira sin garantías de ningún tipo».

3 vieiras a 1 euro

A veces «incluso vendiendo 3 unidades a 1 euro», con lo que esto supone de competencia desleal y el riesgo para la salud pública que lleva parejo este pectínido.

«Al igual que se están tirando los precios de la almeja y el centollo furtivos, entre otras especies que se están esquilmando», añaden en varias cofradías.

Y eso a pesar de que, como destacan muchos de los consultados, «Gardacostas de Galicia está realizando un importante trabajo, pero todos sabemos que los medios son los que son y que la ría es demasiado grande como para controlar a todos los ilegales».

Decomisos «sonados» en A Illa

A los decomisos realizados la semana pasada en A Illa de Arousa, de los que ya informó FARO DE VIGO, se suman nuevas intervenciones de Gardacostas en este mismo puerto, tanto hoy, esta vez con el decomiso de 120 kilos de volandeira y 4 de vieira en un solo operativo, como en las jornadas previas.

Sacos de almeja decomisados en A Illa de Arousa. / Gardacostas de Galicia

Destaca la interceptación de una importante cantidad de almeja ilegal a un conocido mariscador isleño, pero no ha sido el único cazado.

También es de reseñar que sigue descargándose centollo de manera fraudulenta y que son cada vez más los restaurantes que lo ofrecen a sus clientes.

En relación con esto, hay armadores que ya han utilizado los miños para realizar lances en busca de centollo, tratando con ello de dar con las zonas de captura más propicias para explotarlas de manera legal a partir del domingo, cuando abre la veda.

«Poco centollo»

A mayores, también hay barcos que emplean bou de vara y rastros que en sus lances suelen capturar centollo antes de que termine la veda.En ese tipo de operaciones llevadas a cabo en días pasados parece haberse detectado «poco centollo», según algunos tripulantes y armadores consultados.

«Normalmente venían en cada lance ocho o doce centollos, y ahora aparecen uno o dos», espetan algunos pescadores.

También se ha comprobado que mucho del crustáceo capturado ilegalmente no fue devuelto al mar, sino descargado en tierra para su venta clandestina o bien almacenado en salabardos y jaulas, a la espera de poder «blanquearlo» a partir del lunes.

Vuelve a quedar de manifiesto que la almeja y el centollo son dos de las especies más castigadas por la pesca ilegal, como ya se vio a raíz de una de las más recientes intervenciones de Gardacostas y Guardia Civil en los pantalanes del muelle de O Xufre (A Illa), donde fueron decomisados tres viveros, 69 sacos, tres saquetes, 78,5 kilos de centolla ovada, 184 kilos de almeja rubia, 1,5 de camarón, otros tantos de coquina y de ameixón, 4,5 kilos de carneiro y 112,5 de almeja japónica.

Ni que decir tiene que la presencia de Gardacostas y Guardia Civil seguirá siendo tanto o más notable a partir del lunes, cuando los primeros centollos legales de la temporada empiecen a llegar a puerto.