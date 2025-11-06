El CIM de O Salnés alerta de un incremento de casos de trata de mujeres en el último año

El CIM de O Salnés inauguró ayer una merecida reforma integral que sobre todo aporta mayor privacidad y comodidad a las instalaciones de un servicio con una cartera de 350 mujeres vulnerables atendidas, siendo uno de los que tiene más carga de trabajo de Galicia y que forma parte de la primera línea en la ayuda a las víctimas de la violencia contra las mujeres. Una lacra incesante y que se manifiesta de múltiples maneras y, de hecho, ayer alertaba de un «incremento de los casos de trata en la comarca en el último año».

Lo decía su directora, la abogada Mariña Varela, quien no quiere «ser pesimista» tras veinte años de experiencia –los mismos que la ley integral–, pero «los casos no descienden» en sus múltiples manifestaciones: física, psicológica, vicaria, económica, sexual, a través de las nuevas tecnologías...

«No es que haya más o menos violencia», añadió, pero la demanda crece cada año «sobre todo de los Concellos más rurales, pero porque somos más conocidas», añadió, recordando que atienden a cualquier mujer en una situación de vulnerabilidad producto de las creencias y costumbres machistas.

Ella y el resto del equipo de este centro, que se comarcalizó partiendo del cambadés, atendiendo hoy también a Ribadumia, Meis, Meaño y Vilanova, estuvieron arropadas por autoridades estatales, autonómicas, comarcales y locales para exhibir el resultado de un proyecto ejecutado por la Mancomunidade do Salnés con 3.000 euros de fondos propios y 104.000 de una ayuda concedida por la Xunta.

De hecho, no faltó el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, quien desveló que «es uno de los CIM con más carga de trabajo de Galicia», lo cual tiene su origen en que esto mismo sucede con el partido judicial al que pertenece, Cambados, sacando las siete capitales. También destacó que «es difícil encontrar a un equipo tan implicado y proactivo» que «es la primera cara amable» que encuentran mujeres en situaciones muy complicadas, y es algo de lo que «se acuerdan toda la vida».

El servicio ha ganado una sala de conciliación. / FdV

Todos los presentes lo calificaron como la herramienta más próxima y fundamental, pues, junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, están en esa primera línea porque, aunque su papel más visible de cara a la opinión pública son las intervenciones para erradicar esta «pandemia», como la llamó alguno de los presentes, la atención jurídica, psicológica y de ayuda para salir del maltrato es una de sus principales funciones.

Denunciar sí y esto también

«Por mi formación, siempre pienso que la denuncia es el primer paso, pero es mucho más productivo que la mujer primero sea asesorada jurídicamente y atendida en otros aspectos para que conozca el procedimiento. Esto la hace más fuerte y segura y se mantiene en el proceso de manera más firme», explicó María José Rodríguez, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Pontevedra.

La también subinspectora de Policía Nacional y otras autoridades de este cuerpo, la Guardia Civil y la Policía Local trabajan de manera coordinada con este servicio a través de, entre otras cosas, el sistema estatal VioGén, el cual estuvo ayer en los discursos por parte de un subdelegado del gobierno, Abel Losada, «preocupado» porque se haya «cuestionado» en los últimos tiempos, así que vio fundamental emitir una «defensa inquebrantable» porque, «como todo en la vida, seguro que sería mejorable», pero «es importante trasladar a las mujeres una imagen de seguridad y porque es un reconocimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Vista de uno de los despachos tras la remodelación. / FdV

Que sea «su casa»

El CIM cuenta con profesionales del Derecho, la psicología, en materia de igualdad y un acompañamiento que, aunque no sea lo más importante, ahora se puede hacer en un lugar más confortable.

Su espacio, en una planta cedida por Cambados en Rúa Ourense, ha sido insonorizado para garantizar una privacidad que antes ofrecía; gana una sala de conciliación, para quien acuda con sus hijos, además de contar con nuevos suelos, ventanas y una estética más agradable. «Estamos deseando escuchar a las mujeres y queremos que el CIM sea su casa», añadió su directora, desvelando que es el lema que emplean este año para la campaña por el 25N.

La magistrada Belén Rubido abre las actividades del 25N

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, abrió una inauguración que, además, supone el arranque de los actos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, destacando la necesidad de «trabajar todos los días« y la importancia de que «las administraciones trabajen de manera conjunta». Fue después de un minuto de silencio por las mujeres asesinadas.

En cuanto al programa, durante lo que resta de mes ofrecerá relatorios, talleres sobre diferentes temas, como las herramientas para detectar la violencia contra las mujeres, sobre la autoestima o el ciberacoso, tanto abiertos como a comunidades y centros escolares, además de otras iniciativas. Las más próxima en el tiempo tiene lugar el próximo lunes; la magistrada Belén Rubido de la Torre impartirá una conferencia sobre la violencia vicaria. También se abordarán los 20 años de la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.