La CIG para la obra pública en Vilagarcía por la huelga de la construcción

El sindicato CIG realiza una valoración positiva del seguimiento en Vilagarcía de la jornada de huelga de ayer en el sector de la construcción. Según el portavoz Anxo Lúa, las obras públicas que se están haciendo en el municipio pararon por completo, y el seguimiento fue también casi total en la obra privada. En este sentido, desde la central nacionalista señalan que los obreros dejaron de trabajar en las obras de ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional de Fontecarmoa, de la línea del tren de Ferrazo y de la piscina de Fontecarmoa, así como las de construcción del centro de salud o del área verde de O Ramal.

La CIG convocó la jornada de huelga en el sector de la construcción para reclamar a la patronal una actualización salarial, y para instar también al Gobierno a aprobar coeficientes reductores para los trabajadores de la construcción, atendiendo a la penosidad y la peligrosidad de su labor. En la actualidad, la jubilación para estos trabajadores es a las 67 años, y la CIG entiende que deben poder retirarse antes.

Sin embargo, desde la Federación Galega da Construcción consideran que el seguimiento de la huelga, en el conjunto de la comunidad, fue muy escaso. «La mayoría de los participantes en los piquetes y en las concentraciones eran trabajadores del sindicato convocante y delegados de otros sectores ajenos al de la construcción». Desde la patronal apuntan a que el diálogo permitió firmar el martes el Convenio General del Sector, y que es necesario seguir trabajando en la misma línea para «hacer más atractivo» el oficio para los jóvenes, «y que encuentren en él una opción en la que desarrollar su carrera profesional».