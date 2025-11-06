Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos ciclistas resultan heridos en sendas colisiones con turismos

REDACCIÓN

Arousa

Dos ciclistas resultaron heridos ayer en sendas colisiones con turismos, ocurridas en Vilagarcía y Vilanova. El primero de los accidentes fue en la rotonda de la avenida de Cambados y el Vial del Puerto de Vilagarcía, sobre las 6.20 horas de la mañana. La conductora del turismo fue quien llamó a la central de emergencias del 112 Galicia para dar aviso del accidente y pedir una ambulancia. Horas después, a las 13.48 horas, también en la carretera PO-549 (Vilagarcía-Cambados), un ciclista resultó herido en la rotonda de Tarrío (Vilanova) en un accidente con un coche.

