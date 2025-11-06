Dos ciclistas resultan heridos en sendas colisiones con turismos

Dos ciclistas resultaron heridos ayer en sendas colisiones con turismos, ocurridas en Vilagarcía y Vilanova. El primero de los accidentes fue en la rotonda de la avenida de Cambados y el Vial del Puerto de Vilagarcía, sobre las 6.20 horas de la mañana. La conductora del turismo fue quien llamó a la central de emergencias del 112 Galicia para dar aviso del accidente y pedir una ambulancia. Horas después, a las 13.48 horas, también en la carretera PO-549 (Vilagarcía-Cambados), un ciclista resultó herido en la rotonda de Tarrío (Vilanova) en un accidente con un coche.