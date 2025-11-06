Cambados inaugura una exposición sobre Ramón Cabanillas
R. A.
Cambados
El museo Ramón Cabanillas, en la Casa da Calzada, acoge desde mañana la exposición «O teatro de Ramón Cabanillas, alento poético e fondura dramática».Se trata de una actividad organizada por la Concellería de Cultura de Cambados, que dirige Liso González, y que se hace coincidir en el tiempo con el aniversario de la muerte del escritor, ocurrida el 9 de noviembre de 1959.
La inauguración de la muestra es a las 19.30 horas, y corre a cargo del académico cambadés Francisco Fernández Rei, que es especialista en Cabanillas. Este autor, conocido sobre todo por su poesía, produjo también piezas teatrales como «O mariscal».
