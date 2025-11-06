Cambados inaugura una exposición sobre Ramón Cabanillas

El museo Ramón Cabanillas, en la Casa da Calzada, acoge desde mañana la exposición «O teatro de Ramón Cabanillas, alento poético e fondura dramática».Se trata de una actividad organizada por la Concellería de Cultura de Cambados, que dirige Liso González, y que se hace coincidir en el tiempo con el aniversario de la muerte del escritor, ocurrida el 9 de noviembre de 1959.

La inauguración de la muestra es a las 19.30 horas, y corre a cargo del académico cambadés Francisco Fernández Rei, que es especialista en Cabanillas. Este autor, conocido sobre todo por su poesía, produjo también piezas teatrales como «O mariscal».