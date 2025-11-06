El BNG de Vilagarcía exige que se retome la humanización de Vicente Risco

El BNG de Vilagarcía denuncia la paralización del proyecto de humanización de la calle Vicente Risco, que lleva meses pendiente de un informe sectorial de Patrimonio sin que se perciba «interés» por parte del gobierno local ni del PP por agilizar los trámites, aducen los nacionalistas.

El proyecto fue presentado públicamente el 2 de junio, y en aquel momento «se dijo que estaba a la espera de los informes de Augas de Galicia y de Patrimonio, pero a día de hoy el documento de este último organismo sigue sin emitirse».

Algo que el BNG tacha de «incomprensible» y achaca a «la desidia de la Xunta», llegando a sugerir que «puede tratarse de una decisión política destinada a frenar avances en la ciudad».

Los nacionalistas reprochan al PP local «que no defienda» los intereses de los vecinos de Vicente Risco «con la misma vehemencia» que otros proyectos que no dependen de la Xunta. Es por ello que el BNG insta al PP de Vilagarcía a «anteponer los intereses de la ciudad a los partidistas».