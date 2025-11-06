Besteiro reivindica la urgente ampliación del parque industrial de O Pousadoiro

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, visitó esta mañana la empresa Embalaxe, situada en el polígono empresarial de O Pousadoiro, en Vilagarcía de Arousa, para reivindicar la ampliación de esta área industrial.

El líder socialista, acompañado del alcalde, Alberto Varela, y otros miembros de su partido y del gobierno local, dijo respaldar las demandas de los empresarios del parque, reclaman «una ampliación urgente poder atender las necesidades de crecimiento» de las diferentes industrias.

Responsabilizó de la carencia de suelo suficiente a la Xunta, que a su juicio «está impidiendo tanto el desarrollo de las empresas ya asentadas en la zona como la llegada de nuevos proyectos industriales».

La visita de Besteiro a Embalaxe, esta mañana. / Iñaki Abella

El dirigente socialista subrayó que el polígono dispone de terreno habilitado para una nueva fase de expansión que permitiría, por ejemplo, que la empresa visitada ayer, dirigida por Joaquín Santamaría, pudiera sumar otros 5.000 metros cuadrados a sus instalaciones.

El alcalde de Vilagarcía, por su parte, lamentó que, «tras 15 años de espera, los presupuestos de la Xunta destinen únicamente 80.000 euros a la ampliación del polígono», una cantidad que, según señaló, «prácticamente ni siquiera llega para redactar el proyecto».

El máximo mandatario quiso insistir en que «este bloqueo por parte del PP no solo frena la implantación de nuevas empresas, sino que está impidiendo el crecimiento de las que ya están operativas, lo que supone perder oportunidades de negocio” para el municipio y para toda la comarca».

Las instalaciones de Embalaxe en O Posadoiro. / Iñaki Abella

El máximo responsable de su partido en Galicia aprovechó la visita para volver a demandar de la Xunta una política industrial «que combine innovación, sostenibilidad y territorio», por considerar que eso generará empleo y futuro en la comunidad.

Un modo que contrapuso con el del Gobierno de Alfonso Rueda, «que pretende instalar la macrocelulosa de Altri en el corazón de la Galicia verde», volvió a criticar Besteiro.

Para concluir que frente a la planta en Palas de Rei, que «no aporta valor añadido y genera más dudas que certezas», está el trabajo de firmas como Embalaxe, «que transforma o recurso forestal en producto con valor añadido».