El Belén de Valga recaudará fondos para la Fundación de Medicina Xenómica

La asociación Amigos do Belén, impulsora del Belén Artesanal en Movimiento que se lleva a cabo en la parroquia valguesa de Campaña, celebrará muy pronto la quinta edición de su tómbola benéfica, la cual volverá a destinar los fondos recaudados a la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, dirigida por el reconocido investigador Ángel Carracedo.

La tómbola tendrá lugar el 20 de diciembre en los exteriores del Belén Artesanal de Valga. La organización anima a todos los vecinos, comercios y entidades del municipio y de la comarca a colaborar aportando regalos para el sorteo. Las donaciones podrán entregarse en el local del Belén todos los días a partir de las 18.30 horas.

Será la segunda ocasión en la que esta actividad solidaria respalde a la Fundación de Medicina Xenómica, pues ya ocurrió en la Navidad de 2023, cuando se recaudaron 6.220 euros, íntegramente donados al equipo del doctor Carracedo.

El Belén Artesanal de Valga se muestra entre bambalinas / Iñaki Abella

El prestigioso científico es catedrático de Medicina Legal en la Universidade de Santiago, director del Centro Nacional de Xenotipado (ISCIII), jefe del Centro de Investigación Biomédica en la Red de Enfermedades Raras y coordinador del área de Genética y Biología de Sistemas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. La fundación que dirige centra su trabajo en campos como el cáncer, las enfermedades raras y la farmacogenética.

En ediciones anteriores, los fondos de la tómbola se destinaron a causas como los afectados por el volcán de La Palma, la dana de Valencia o la Asociación Española contra el Cáncer, consolidando esta iniciativa como una de las citas solidarias más destacadas del municipio.

Cabe recordar que el Belén Artesanal de Valga, que este año conmemora su 30 aniversario, ultima estos días su montaje. Su inauguración oficial tendrá lugar el 30 con un acto institucional previsto para las 17.30 horas. A partir de las 18:00 horas el público podrá comenzar a visitarlo de manera gratuita.

El nacimiento permanecerá abierto hasta el 11 de enero. Las visitas escolares, grupos y excursiones ya pueden solicitar cita previa en el teléfono 630 952 515.