Dos trabajadores atrapados a 20 metros
El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía rescató sobre las dos de la tarde de ayer a dos trabajadores que habían quedado atrapados a unos 20 metros de altura en la caja de una grúa, en la calle Eduardo Pondal (en el barrio de Os Duráns). Una avería de la máquina que mueve la plataforma elevadora la dejó inoperativa y provocó un vertido de hidráulico. Emerxencias desplazó su camión autoescalera para rescatar a los dos trabajadores.
