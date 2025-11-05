Suspenden la subasta de bienes embargados a Dorado y Miñanco

El Plan Nacional sobre Drogas ha suspendido la subasta de 13 lotes de bienes embargados a narcotraficantes, que iba a celebrarse hoy miércoles en Madrid. Entre las propiedades, se encontraban varias del isleño Marcial Dorado y del cambadés José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

El Plan Nacional sobre Drogas apunta que ha suspendido el procedimiento «por razones sobrevenidas que afectan a varios lotes de la subasta», pero sin aclarar qué tipo de razones son estas y sin aportar una nueva fecha estimada para la puja. FARO contactó ayer por escrito con el Plan Nacional, pero este departamento perteneciente al Ministerio de Sanidad no aportó más explicaciones.

En la subasta se incluían en un lote una decena de bajos comerciales que una empresa vinculada a Marcial Dorado tenía en la entrada a Santiago de Compostela por el sur, así como cuatro lotes embargados a Sito Miñanco tras la operación «Suntuaria», que se desencadenó en 2009.

En concreto, salían a la venta un chalé en Montalvo (valorado en 415.000 euros); 21 fincas urbanizables en este mismo paraje de la costa de Sanxenxo; un pequeño chalé ubicado en O Rial (Vilagarcía), valorado en 168.000 euros; y un bajo comercial de dos alturas ubicado en Portonovo, cerca de la lonja.