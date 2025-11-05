Somos Ribadumia critica que el Concello concluya el 25N con una fiesta

Somos Ribadumia acusa al Concello de realizar un programa por el 25N de «relleno», pero sobre todo ha criticado que el colofón sea la Festa do Deporte, pues le parece «lamentable, absurdo e inaceptable» usar una fiesta «como colofón de un mes en el que se habla de víctimas y de mujeres maltratadas y asesinadas».

El concejal Sergio Soutelo también considera que «no es justo» para los clubs y deportistas locales que «se mezcle» una fecha destinada a su reconocimiento con otra en la que «se habla de algo tan grave». De hecho, exige al gobierno local que cambie la fecha de esta cita.

En general, el opositor critica la programación del Día para Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues lo considera escaso y además, hecho de «rellenos» de actividades organizadas por otras entidades, como el CIM comarcal, lo cual no le parecería mal sino fuera porque lo atribuye a que, así, «el Concello de Ribadumia aparenta que hace algo».

Asimismo le acusó de «intentar silenciar» a la asociación Esmar que, aunque actúa a nivel comarcal, tiene su base en la villa. Asegura que «oculta» sus actividades en esa agenda institucional y además, «le impide el uso del auditorio para su gala anual –además está de décimo aniversario–porque se va a celebrar la del Deporte, cuando podría hacerse otro día», lamentó.