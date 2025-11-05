El rugby ensaya la mejor inclusión

Fexdega se convirtió en un gran espacio de integración y compañerismo con la celebración de una jornada de rugby inclusivo organizada por Os Ingleses Rugby Club, en colaboración con el equipo Tuxeleires de Santiago y con la participación de las asociaciones Lar Pro Saúde Mental y Con Eles de Vilagarcía, así como de la Asociación de Pais de Minusválidos Psíquicos de Saiar, en Caldas de Reis.

Más de cuarenta participantes disfrutaron de una mañana de deporte, diversión y valores demostrando que el rugby puede ser una poderosa herramienta para la inclusión social. La iniciativa, que contó con el apoyo del Concello de Vilagarcía, se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y compañerismo que superó todas las expectativas.

«Fue una experiencia maravillosa para todos. Ver como personas con y sin discapacidad comparten equipo y disfrutan del juego es la mejor prueba de que el rugby es un deporte para todos», señalaron desde la organización del club.

Durante la jornada, los monitores del Os Ingleses y Tuxeleiros guiaron diferentes actividades adaptadas, juegos con balón y pequeños partidos mixtos en los que todos los participantes pudieron tocar, correr y ensayar para experimentar las sensaciones que hacen del rugby un deporte muy especial. Las risas y los abrazos se multiplicaron en un ambiente de igualdad y compañerismo, muy lejos de la competitividad tradicional.

El éxito de esta primera experiencia ha animado al Os Ingleses a dar un paso más y trabajar en la creación de un equipo de rugby inclusivo en Vilagarcía, que ofrecerá un espacio estable donde entrenar y disfrutar del deporte desde un enfoque esencial, social y participativo.

«Queremos que cualquiera que lo desee pueda practicar rugby, compartir los entrenamientos y sentirse parte de Os Ingleses», señalan desde la directiva del club, que agradeció especialmente la implicación de las asociaciones participantes y de las familias.

El sábado, en Fontecarmoa

El éxito de Fexdega no será un hecho aislado. Este próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 11.30 horas, Vilagarcía volverá a ser epicentro del deporte inclusivo gallego con una concentración abierta en Fontecarmoa.

En ella participarán jugadores de toda Galicia, miembros de las asociaciones Lar, Con Eles y Saiar, así como padres, madres, jugadores veteranos y todos aquellos que quieran vivir la experiencia del rugby inclusivo en primera persona.

El evento servirá como punto de encuentro para seguir tejiendo una red gallega de rugby inclusivo, con Vilagarcía como una de sus referencias gracias a la implicación mostrada por Os Ingleses en una iniciativa tan ejemplarizante.