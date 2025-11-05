Plantean reformas legales para combatir mejor el narcotráfico

La Fundación Galega contra o Narcotráfico lleva años reclamando cambios legislativos que permitan combatir mejor el tráfico de drogas, tanto a las fuerzas de seguridad como a los jueces. Entre otras medidas, abogan porque la reincidencia en delitos contra la salud pública sea considerada un agravante en las sentencias, o por permitir las subastas anticipadas de los chalés y pisos de los traficantes.

Esta semana, la entidad reunirá en A Estrada a destacados juristas, mandos policiales y representantes políticos para dar un impulso a estas reformas legales. «Hay más droga y más violencia que nunca, y sin embargo nos encontramos con menos medios técnicos y humanos que nunca», se quejó ayer en Vilagarcía el presidente de la Fundación, Manuel Couceiro Cachaldora.

El segundo Congreso de Legislación Antinarcotráfico se celebra el jueves y el viernes de esta semana (6 y 7 de noviembre) en la Academia Galega de Seguridade Pública, en A Estrada. Ya han confirmado su asistencia casi dos centenares de personas, entre ellas el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, o la fiscal especial antidroga, Rosa Ana Morán. El evento se presentó ayer en la sede de la Fundación contra o Narcotráfico (FGCN), en Vilagarcía.

El objetivo de este foro es que miembros de la judicatura y de las fuerzas y cuerpos de seguridad debatan sobre cómo se podría mejorar la legislación para mejorar la lucha contra el narcotráfico, para posteriormente proponer estos cambios jurídicos a los políticos, que son quienes tienen la potestad de reformar la ley en el Congreso y el Senado.

Fernando Alonso explicó que el congreso girará en torno a cinco asuntos principales: los narcopisos, la gestión del patrimonio de los narcos, evitar que la inteligencia policial quede al descubierto, castigar la reincidencia de los narcos y revisar los criterios de pertenencia a organización criminal.

A modo de ejemplo, el gerente de la Fundación señaló que a día de hoy no está penalizada la reincidencia en el narcotráfico, de ahí que, «tengamos una pléyade enorme de narcos que reinciden una y otra vez».

También se queja de que en los juicios se exponen más allá de lo necesario los detalles de las operaciones policiales, lo que permite a los traficantes conocer mejor los entresijos del trabajo policial, «y perfeccionar su actividad delictiva». Alonso reclamará también normas más flexibles para que la policía pueda entrar y desmantelar los narcopisos.

El primer Congreso de Legislación Antinarcotráfico se celebró en 1995 en Bamio, y dio sus frutos cinco años después con la ley de inversión de la carga de la prueba.