Octubre deja un repunte del paro en O Salnés, con 122 personas más

El mes de octubre se saldó con un incremento del paro en la comarca de O Salnés, que suma 122 personas desempleadas respecto a septiembre, alcanzando un total de 4.186 inscritos en las oficias del Servicio Público de Empleo. El repunte se concentra especialmente en Sanxenxo, Vilagarcía y Vilanova, que agrupan 95 de los nuevos parados registrados en el conjunto comarcal.

Los datos reflejan una tendencia negativa tras la estabilidad de los meses de verano, coincidiendo con el fin de la temporada turística y el cierre de contrataciones en hostelería y servicios.

El mayor incremento en el número de desempleados se produce en Sanxenxo, donde la cifra sube de 427 a 459 personas, un aumento de 32 respecto a septiembre. Le sigue Vilanova, que pasa de 433 a 466, con 33 nuevos parados, y Vilagarcía, el municipio con más población y mayor peso económico de O Salnés, que suma 30 personas más inscritas, hasta situarse en 1.956 desempleados para situarse muy cerca del sintomático listón de las 2.000 personas sin actividad laboral.

También crece el desempleo en O Grove (+16), Meaño (+10), Ribadumia (+4), A Illa (+5) y Cambados (+7). Un aumento, en el caso del municipio cambadés, que les lleva a superar la cifra de 500 parados hasta situarse en los 505 exactamente.

En contraste con el resto de concellos de la comarca de O Salnés, Meis es el único municipio que ha reducido su paro en octubre, con 15 desempleados menos, al pasar de 144 a 129 inscritos en el Servicio Público de Empleo.

Este descenso atenúa parcialmente el balance comarcal, pero no impide el cierre del mes con una subida generalizada en casi todos los municipios, marcada por el fin de la campaña turística y el menor ritmo de actividad en sectores dominantes en materia de empleo.

En la vecina zona de O Ullán, el comportamiento del empleo ha sido más favorable. Pontecesures ha reducido su paro en 8 personas (de 128 a 120) y Catoira en 6 (de 128 a 122). Por el contrario, en el Concello de Valga se sigue la línea opuesta y aumenta su desempleo en 11 personas, pasando de 205 a 216.

El conjunto de los nueve municipios de la comarca de O Salnés cierra octubre con 4.186 desempleados, frente a los 4.064 del mes anterior, lo que supone una subida del 3%.

En lo que respecta a los sectores que concentran el mayor desempleo, son los servicios los que se imponen de manera destacada. Sin ir más lejos, del total de los 4.186 desempleados en los 9 concellos de O Salnés, hasta 2.950 se localizan en esta categoría en toda la comarca. Además, de ese volumen total de parados en este apartado, hasta 1.368 se localizan en el término municipal de Vilagarcía.