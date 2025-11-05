O Salnés programa túneles del vino por el Día del Enoturismo

La comarca de O Salnés no fallará en la celebración del Día del Enoturismo con diferentes propuestas por parte de bodegas y entidades. Tiene lugar este sábado y en Cambado y Vilagarcía ya se ofrecen dos túneles del vino con Bodegas Martín Códax y la feria Castes, que abre así apetito para su programa central, que tendrá lugar del día 21 al 23 de este mes.

En cuanto a la primera, ya es una cita consolidada del calendario otoñal. La firma cambadesa ofrecerá dos turnos de acceso, a las 12.00 y a las 17.00 horas, ambos con aforo limitado. El precio es de 20 euros y los asistentes vivirán una «experiencia cercana y personalizada». Las entradas pueden comprarse en su web.

Fuentes de Martín Códax explicaron que se ofrecerá un recorrido por las diferentes elaboraciones que forman parte del universo de la mítica firma; «desde los emblemáticos albariños de las Rías Baixas, hasta las creaciones de La Casa de Marieta o los vinos de Monterrei, elaborados con la variedad godello. Todo ello acompañado de una selección de quesos con Denominación de Origen Gallega, que realzan la riqueza y diversidad de los sabores del territorio», detallaron.

Cabe recordar que el Día del Enoturismo está impulsado por la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin) un organismo con fuerte vinculación con la comarca, sobre todo con Cambados.

Actividad gratuita

En el caso de la cita vilagarciana, también se trata de un túnel del vino con dos turnos: de 12.00 a 13.00 horas y de 13.00 a 14.00 horas. Tendrá lugar en la primera planta de la plaza de abastos y permitirá catar algunos de los mejores vinos de la feria con la guía de profesionales del sector. La participación es gratuita, pero es necesaria la inscripción previa en el correo aula@castes.es. Las plazas son limitas.

Esta actividad es el preludio de un programa más completo que se retomará el jueves 13 y hasta el domingo 23. Cabe recordar que incluye diferentes actividades donde los protagonistas serán la gastronomía y vinos de todo el mundo y que incluye un cartel musical, cuyas entradas ya están a la venta. Incluye artistas como Kiko Veneno, The Preachers y Monolious DOP, entre otros.