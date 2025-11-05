O Salnés prepara la revolución tecnológica de su gestión turística

La Mancomunidade do Salnés va a contratar a una consultoría especializada para la creación y configuración de una nueva infraestructura tecnológica que le permita mejorar la gestión turística del destino, mediante el empleo de herramientas innovadoras basadas en las TIC e IA y otras, incluyendo una nueva web. El contrato sale a la licitación por 18.000 euros, que cubrirá con la ayuda de un millón de euros del organismo estatal Segittur.

Esta subvención forma parte de un programa que busca digitalizar y modernizar los destinos turísticos españoles, entre los cuales está la Mancomunidade do Salnés, que pasará a formar parte de la llamada Plataforma Inteligente de Destinos (PID).

Precisamente, la contratación de este equipo de expertos busca redactar la documentación técnica necesaria para otra licitación: la de creación y puesta en marchas de esas nuevas herramientas que le permitirán dar un salto importante en una estrategia que practica desde hace tiempo: la toma de datos para la adopción de decisiones (lo hace a través de las antenas de telefonía para cifrar y caracterizar los flujos de turistas).

Así, además de renovar su portal web, por otro mejor, que también mejora la experiencia digital de los visitantes; contempla la creación de un Sistema de Gestión de Contenidos (sus siglas en inglés son CMS) , que no es más que una plataforma digital que permite una mejor gestión de los contenidos de una web y también avanzar en posicionamiento y visibilidad.

Relación con los clientes

También contempla la puesta en marcha de un software de gestión de relaciones con clientes, conocido como CRM en la industria, lo cual centraliza la información de los viajeros en todos los ciclos de su viaje, facilitando la personalización de servicios e interacciones para que pueda mejorar su experiencia, lo cual también aportará información para analizar el comportamiento de los flujos.

La empresa contratada deberá tener todo listo antes del 30 de junio de 2026, además de hacer un acompañamiento técnico a la Mancomunidade mientras ejecutan los contratos.

Cabe recordar que los técnicos y autoridades comarcales mantuvieron en verano una reunión con el presidente de la Secretaría de Estado de Turismo (Segittur), Enrique Martínez, para marcar la hoja de ruta del proyecto que ejecutará con la ayuda de un millón de euros concedida para la transformación digital del destino, con soluciones técnicas basadas en las nuevas herramientas. Este señaló que «O Salnés está demostrando que los destinos intermunicipales también pueden ser pioneros». Cabe recordar que es una de las dos únicas iniciativas gallegas que está en este programa, que cuenta con fondos europeos.