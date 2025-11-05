Multa para la casa con peligro de derrumbe en el centro de Meis

El Concello de Meis ha iniciado el procedimiento para imponer dos multas al propietario de la casa ubicada en el centro de O Mosteiro que presenta riesgo de desprendimientos y que valló de oficio porque los dueños no tomaron las medidas preventivas para mantener la seguridad de peatones y conductores.

La centenaria vivienda se encuentra en la rampa de A Feira y es uno de los inmuebles a los que el Ayuntamiento abrió expediente en los últimos tiempos por su estado de abandono y los riesgos que entraña para la vía pública.

En este caso concreto, la administración ha requerido a la propiedad en varias ocasiones. Según el informe de los técnicos municipales, la planta superior de la casa, edificada en 1908, «presenta un estado peligroso». Así, el año pasado se abrió un expediente de ejecución de forzosa de una serie de trabajos que garantizasen su integridad.

Según el trámite municipal, los dueños no han actuado y el Ayuntamiento ha tenido que acudir incluso al BOE para notificar los diferentes pasos que ha ido dando, como ha sucedido recientemente.

El pasado lunes publicó dos avisos de notificación. Uno sobre la imposición de una primera multa coercitiva porque no adoptó las medidas preventivas solicitadas de urgencia y, de hecho, la administración local instaló unas vallas en el perímetro; primero unas provisionales y luego otras más sólidas de obra que no pueden moverse para aparcar o pasar, como estaba sucediendo con las primeras.

El titular del inmueble tiene diez días para presentar la documentación técnica donde detalle los trabajos que va ejecutar para estabilizar y consolidar la estructura de los forjados. Un paso que parece difícil que vaya a dar, pues, según las autoridades, nunca ha respondido a sus requerimientos. De hecho, también ese día avisó de una segunda multa por no haber cumplido la orden municipal de consolidar la fachada. En este caso, tiene un mes para recurrirla por la vía administrativa y dos para la judicial.