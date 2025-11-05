Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados

A veces, las tan denostadas redes sociales demuestran los beneficios de estos avances tecnológicos. Su potencial para llegar a cientos, miles, millones de personas puede ayudar en situaciones como la que está viviendo una vecina de Arousa en las últimas horas.

La mujer ha hecho un desesperado llamamiento en Facebook para encontrar un sobre perdido esta tarde en Cambados y que contiene 450 euros.

«Fue sobre las 17.15 horas, aproximadamente, en la calle; junto a la asesoría Asec, frente al aparcamiento del Froiz», explica en el perfil 'Cambados é dos veciños'.

En su publicación pide «de todo corazón que si alguien los encontró o vio algo, me los devuelva».

Destaca también que si le sobrara, «no estaría escribiendo esto por aquí», explicando que tiene la esperanza de encontrarlo «ya que son para pasar el mes con dos niños pequeños. Gracias de antemano», concluye, dejando su número de teléfono. También asegura que informó a la Policía Local, «por si alguien me los dejó allí».