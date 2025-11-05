Otra mujer herida tras caer en la plaza de Galicia
Vilagarcía
Una mujer resultó herida tras caer cuando caminaba por la céntrica y peatonal plaza de Galicia, en Vilagarcía. Sucedió al filo de las seis y media de la tarde y fue necesario trasladarla en ambulancia, ya que estaba conmocionada y tenía un golpe en la frente. El día anterior otra mujer resultó herida tras tropezar en una de las baldosas rotas de la plaza, señalizada ahora con un cono pero sin reparar.
