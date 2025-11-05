El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia alerta del «incierto futuro» que afrontan los bateeiros gallegos. Lo hace aprovechando la conmemoración del 18 aniversario de esta marca para hacer un llamamiento a la unidad del sector en torno a la misma, pero también para dar cuenta de la creciente presencia en los mercados de producto foráneo.

«La sostenibilidad del mejillón fresco en Galicia pasa por prepararse para el futuro», y eso se consigue «aprovechando al máximo las ventajas que nos aporta una herramienta tan poderosa para diferenciar y defender nuestro mejillón en el mercado como es la DOP», sentencian en el Consello Regulador de Mexillón de Galicia.

Desde ese órgano hacen hincapié en que el año pasado se introdujeron en la UE «unas 160.000 toneladas» de molusco fresco, manteniéndose el chorito, que es como se conoce al mejillón de Chile, como el máximo protagonista.

La batea del futuro se aleja de la costa / OOS INTERNATIONAL

Aunque, como bien reconocen en el Consello Regulador, «esto no es novedad», sobre todo teniendo en cuenta el gran impacto que el chorito tiene en el sector transformador (conservero) europeo. ¡También en el gallego!

«Los procesados y elaborados extracomunitarios inundan los mercados de la UE, y el chorito marca los precios del producto», remarcan en la DOP.

Abunda en ello en su último boletín informativo, en el que recuerda que el mercado de fresco –el molusco que llega al consumidor final desde el supermercado o la pescadería– está claramente dominado por el producto europeo, especialmente por el gallego.

El «oro negro» de batea –seguido a mucha distancia del mejillón producido en Países Bajos– es el incontestable líder del comercio intracomunitario de esta especie.

Baste recordar los datos en poder del Ministerio de Agricultura avanzados por FARO DE VIGO en agosto, de los que se desprende que en 2024 la acuicultura comercializó en España 251.983 toneladas de peces y moluscos, de las que 191.218 correspondieron a la comunidad gallega.

Es decir, un llamativo porcentaje del 76% que se eleva hasta el 96% si se atiende solo a la producción de moluscos, pues Galicia generó el año pasado 180.352 toneladas, para un total en España de 186.759.

Y resultó que 178.815 toneladas de esos moluscos eran de mejillón gallego, frente a las 184.593 de esta especie en todo el país.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Pero a pesar de ese absoluto dominio no hay que bajar la guardia, como bien saben los mariscadores gallegos, que han visto como en los últimos años los bivalvos de otros países y regiones ganaron protagonismo en los mercados aprovechando el descenso de productividad de las rías.

Mexillón de Galicia no quiere que a los bateeiros les suceda lo mismo, de ahí que utilice su último boletín no solo para incidir en la supremacía del mejillón gallego y lo importante que puede resultar diferenciarlo en Europa utilizando la marca de calidad de la DOP, sino que también usa dicho canal informativo interno para dar cuenta de los movimientos realizados por los principales competidores.

Aquamossel-Triton

De ahí que explique que en Países Bajos «tienen sede las empresas Aquamossel-Triton, que es el mayor procesador de mejillón fresco del país y controla aproximadamente un tercio del mercado, y la multinacional OSS International, que dispone de una filial de acuicultura que desarrolló una plataforma semisumergible para el cultivo en mar abierto», que dio a conocer el decano de la prensa nacional hace casi dos años.

Dicho lo cual, la DOP remarca que «ambas empresas firmaron en 2024 un acuerdo mediante el que Aquamossel-Triton apoyará a la firma OOS en el proceso de cultivo y venta del mejillón».

El Consello Regulador celebró el 18 aniversario de la DOP Mexillón de Galicia y un pleno. / Iñaki Abella

Tanto el de sus instalaciones piloto, «fondeadas en un parque eólico en el Mar del Norte», como el cultivado en Marruecos.

El país africano, por cierto, lleva años apostando por el desarrollo de la acuicultura en sus aguas, donde también operan diferentes empresas gallegas.

Y como la DOP advierte, el reino alauí «está dando pasos importantes» al abrigo de su Plan de Desarrollo Acuícola, lo cual lo lleva a invertir en criaderos, mapear zonas para determinar las más adecuadas para el cultivo de mejillón y a desplegar normativas que faciliten la actividad acuícola.

Pero eso no es todo, sino que también «promueve la entrada de capital foráneo, reforzando el acuerdo comercial con la UE» y marcándose como meta «situar su producción acuícola en torno a las 400.000 toneladas», entre bivalvos, peces y algas.

En resumidas cuentas, que Marruecos tiene en marcha proyectos de mitilicultura «a los que habrá que estar atentos», proclama el Consello Regulador.

El secretario de la DOP y la conslleira de Mar, Marta Villaverde. / FdV

Lo hace a modo de información y advertencia a sus asociados y al conjunto del sector, insinuando que ya sea en Marruecos u otras aguas internacionales, la producción de mejillón puede avanzar rápido.

Y el mejor ejemplo, creen en la DOP, es lo sucedido con el chorito, que «en pocos años se hizo con el mercado europeo de los procesados».

De ahí que Mexillón de Galicia considere necesario seguir de cerca los movimientos de la empresa de ingeniería OOS International en torno a la producción de molusco en su plataforma flotante semisumergible, denominada OOS Madelief y presentada a principios de 2024 en Middelburg, una ciudad de Países Bajos que es capital de la provincia de Zelanda.

Este revolucionario sistema long-line opera en el parque eólico marino de Borssele, a 22 kilómetros de la costa de Zelanda, donde la profundidad oscila entre 14 y 39,7 metros.

Una viñeta empleada por la DOP para festejar su cumpleaños. / FdV

De momento se trabaja con un prototipo de 49 toneladas y con unas dimensiones de 9,6 por 9,6 metros, pero la infraestructura definitiva tendrá 76 metros de eslora por 32 de manga, es decir, una superficie de cultivo casi cinco veces mayor de la que tiene una batea convencional.

Puede recordarse que es una plataforma equipada con sistemas para generar energía eólica, solar y mareomotriz y que las líneas de cultivo de mejillón en suspensión permiten durante la fase de prueba controlar tanto el crecimiento del molusco como el comportamiento del sistema.

No es ciencia ficción

La «Granja de Mejillón Semisumergible» de la compañía OOS International fue presentada en 2021 en la «Offshore Energy Exhibition», una feria centrada en la energía marina que se celebra en Amsterdam.

Ya hace un año Mexillón de Galicia advirtió de que este parque eólico marino de long-lines «podría parecer ciencia ficción, pero ya es presente en los Países Bajos».

Para añadir, como hace ahora, que la competencia puede llegar tanto desde el Mar del Norte como de Marruecos, con una ubicación «estratégica cerca de España», lo cual puede proporcionar a su mejillón una importante puerta de entrada en el viejo continente.