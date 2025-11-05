Leti da Taberna estrena en A Illa espectáculo con entrada gratuita
A Illa
El auditorio de A Illa acoge este sábado el nuevo espectáculo de Leti da Taberna, «Jastac japi jolidais». La función empieza a las 20.00 horas, está organizada por la Concellería de Cultura y la entrada es gratuita.
Los responsables municipales detallaron que en este show, la artista hace un viaje por el mundo sin salir del escenario en el que, con mucha ironía y una mirada crítica, va explorando el valor del tiempo libre, el consumismo turístico y las contradicciones de la vida moderna. «Es una invitación a reírnos de nosotros mismos mientras reflexionamos sobre el modo en que vivimos, trabajamos y disfrutamos», añadieron.
