El legado de Isaac Díaz Pardo, a estudio en Vilagarcía

El legado del pintor, diseñador y ceramista, Isaac Díaz Pardo llega a Vilagarcía de la mano de su hijo, Xosé Díaz Arias de Castro, que capitaneará el coloquio «A barca de Caronte. A travesía vital de Isaac Díaz Pardo» este viernes en la sala de conferencias del Auditorio.

Será a las 20.00 horas con entrada gratuita. La actividad está organizada por la Academia Galega de Belas Artes.

Díaz Pardo es uno de los máximos exponentes de la cultura gallega. Destacó como pintor y ceramista, pero también fue fundamental su vinculación con Sargadelos, un espacio que concibió como centro de investigación, tecnología, diseño y difusión de las artes y la cultura gallega.

El coloquio tiene el mismo título que la exposición que se puede visitar en el Museo de Belas Artes de A Coruña, que todavía se puede visitar hasta el 14 de diciembre.