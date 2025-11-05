Ingresa en prisión el joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía

El joven de Vilagarcía investigado por la muerte violenta de su madre, a principios de septiembre pasado, ingresó este miércoles en prisión por orden de la jueza que instruye el caso. El hombre, de 22 años, está investigado por un presunto delito de homicidio.

El crimen se cometió el pasado 5 de septiembre, en el domicilio familiar de la calle Duque de Rivas, en pleno centro de Vilagarcía. Presuntamente, el joven asesinó a su madre con un arma blanca, para posteriormente arrojarse a la calle desde una ventana del piso, situado en la tercera planta del edificio. Quedó malherido, y la instrucción quedó a la espera de los informes forenses y de la posibilidad de tomar declaración al principal sospechoso del crimen.

El investigado estaba ingresado en el Hospital Provincial de Pontevedra, y la juez encargada del caso ordenó su detención este martes, tras tener conocimiento de que le iban a dar el alta domiciliaria. Por este motivo, el joven fue trasladado a mediodía hasta los juzgados de Vilagarcía, en una ambulancia del 061.

Los sanitarios lo bajaron del vehículo en una camilla, y lo condujeron en primer lugar a la Comisaría, entrando por el garaje. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional custodiaron al investigado hasta el juzgado, trasladándolo en una silla de ruedas.

Su estancia en el juzgado se prolongó hasta media tarde, y sobre las 17.30 horas salió escoltado por dos funcionarios policiales, de nuevo en silla de ruedas. Poco después, se hizo pública la decisión de la jueza desde el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El joven, de nombre Mateo, había quedado malherido tras arrojarse al vacío desde su casa, y fue evacuado en estado muy grave al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Tres días después, la jueza de Vilagarcía ordenó su puesta en libertad provisional, puesto que iba a expirar el plazo máximo de detención de 72 horas, y en ese momento era imposible tomarle declaración debido a su mal estado de salud.

Eso sí, advertía tanto al Hospital como a la Policía Nacional que debían comunicarle inmediatamente cualquier evolución en su estado. Finalmente, el joven ha logrado mejorar de sus lesiones y, al conocer por el hospital que pronto iba a recibir el alta domiciliaria, la jueza de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Vilagarcía ordenó su detención y puesta a disposición judicial.

Este es el paso que se consumó este mediodía. Horas después, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin derecho a fianza. Esther Gago, de 61 años y auxiliar del servicio de ayuda a domicilio en Vilagarcía, fue localizada muerta en la cocina de su piso por una familiar durante la tarde del 5 de septiembre. No existían antecedentes de violencia familiar y, de hecho, los vecinos sostienen que madre e hijo mantenían una buena relación.