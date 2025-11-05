A Illa da cursos a las trabajadoras del mar sobre prevención y salud

La cofradía de A Illa y la OPP20 están ofreciendo una serie de encuentros formativos y de ejercicio físico dirigidos a las trabajadoras del sector del mar y en materia de prevención y mejora de la salud.

Las interesadas en inscribirse pueden hacerlo en las oficinas del pósito, donde también les darán detalles sobre las algunas de las pendientes.

El programa recogía charlas sobre los pilares de la salud, sobre la masa muscular, como marcador de la salud personal, pero también sobre pérdida de grasa y su relación con enfermedades metabólicas; la importancia del sueño y el descanso, el llamado elixir de la juventud, y asuntos relacionados con la salud femenina.

Algunos de estos tenían la fecha de celebración por determinar, según el cartel divulgado por los responsables de la cofradía y la organización de productores, que abrieron el plazo para inscribirse en octubre y que cuentan con apoyo de la Consellería do Mar para el desarrollo de estas iniciativas.