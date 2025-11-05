Fenosa ya tiene todos los permisos para retirar un transformador en Carril

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha autorizado la retirada del transformador eléctrico de la plaza de A Liberdade, en Carril, y la reconexión del sistema eléctrico en varias calles de la localidad. La obra, muy solicitada por los vecinos, se encontraba en estudio desde hacía meses, ya que UFD Distribución Eléctrica estaba a la espera de varios informes sectoriales, como el de la Consellería de Economía e Industria. Ahora, la empresa ya cuenta con la autorización local y podrá comenzar las obras cuando lo considere oportuno.

Tras estudiar toda la documentación presentada, el departamento de Urbanismo autorizó la retirada del Centro de Transformación (CT) ubicado en la plaza «debido a las frecuentes inundaciones que sufre al estar situado bajo tierra y a muy baja altura, lo que provoca que, en caso de fuertes lluvias o mareas altas, entre agua y se inunde, causando averías y problemas de suministro».

La retirada de este transformador irá acompañado de la repotenciación de otros dos: los situados en la calle Cervantes y en Nicolás Viqueira Conde. Esto implicará la apertura de zanjas en varias calles de O Carril para la instalación de nuevas líneas de redistribución de cargas. Concretamente, será necesario abrir zanjas en Lucena, Aduana y O Carme, además de en la propia plaza de A Liberdade.

La empresa se compromete a realizar las obras, retirar el transformador de la plaza y cubrir la zona, así como a reponer el pavimento. Para garantizar que el procedimiento se lleve a cabo según lo previsto, el Ayuntamiento solicita un depósito de 25.000 euros para asegurar la correcta ejecución de las obras.