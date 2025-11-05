Fajardo exige la reapertura del parking de un supermercado

Esquerda Unida cargó ayer contra el gobierno municipal de Vilagarcía por el cierre del aparcamiento de un supermercado de As Carolinas, que desde hace unos meses lo reserva para sus clientes. La formación que dirige Juan Fajardo admite que la parcela es privada, pero matiza inmediatamente que tiene la condición urbanística de «uso público».

Esquerda Unida señala que estas condiciones urbanísticas no han cambiado, hasta el extremo de que el aparcamiento fue siempre abierto a todos los ciudadanos. «Por eso no entendemos, y no aceptamos, que este gobierno municipal permita ahora un cierre que ningún otro gobierno permitió, incluso alguno revocó cierres anteriores». «No existe cambio alguno sobre la cualificación de ese espacio que permita este nuevo uso privativo», considera Fajardo.

Por ello, desde Esquerda Unida instan al gobierno municipal a obligar al supermercado Lidl a retirar las barreras que cierran el aparcamiento, de modo que este vuelva a ser de nuevo de uso público.