Entrecortiñas levanta el telón de noviembre con cine checoslovaco
El Cineclube Entrecortiñas trae nueva programación para noviembre con cuatro proyecciones de «contrastado éxito», destacaron sus responsables. Empieza mañana mismo, con la película checoslovaca «Las margaritas», de Vera Vera Chitylová, a las 20.00 horas.
Todas serán en el auditorio de A Illa, con entrada gratuita y, cabe recordar, que la iniciativa forma parte de la actividad descentralizada de la Filmoteca de Galicia.
La variedad volverá a estar presente en su agenda y así, el viernes 14 se podrá disfrutar del documental «Buenavista Social Club», de Wim Wenders; el domingo 16 será el día para los más pequeños con «Nausicaä do val do vento», de Hayao Miyazaki, en una doble sesión, doblada para los menores y subtitulada para los más cinéfilos.
El ciclo de noviembre se cierra el 20 con «Prefiro condenarme», de la gallega Margarita Ledo. Se trata de un documental que parte del juicio por dulterio contra una mariscadora de la ría de Ferrol durante la Dictadura.
