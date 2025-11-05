Con el dinero de una vivienda en A Toxa podrían comprarse 7 en Pontecesures

Con lo que cuesta de media una vivienda en la isla de A Toxa podrían comprarse siete en Pontecesures. Así se desprende de una aplicación web que acaba de estrenar el Consejo General del Notariado, y que permite conocer los precios medios de mercado de los inmuebles en cada municipio español e, incluso, en cada distrito censal.

Así, por ejemplo, la zona más exclusiva de O Salnés se encuentra en la isla grovense de A Toxa, donde el precio medio de una vivienda se sitúa en los 557.600 euros, según las compraventas tramitadas a través del notario. En contraposición, las residencias más asequibles se encontrarían en el término municipal de Pontecesures, con un precio medio de poco más de 76.400 euros.

Se trata, en todo caso, de importes medios. En A Toxa, sin ir más lejos, los portales inmobiliarios de internet han publicitado en más de una ocasión propiedades que costaban más de 3 millones y medio de euros. Del mismo modo, también es posible encontrar pisos de segunda mano y sin ascensor en algunas localidades por debajo de los 50.000 euros.

Por municipios

El portal web de los notarios permite acceder a varios datos: desde el precio medio del metro cuadrado en las operaciones de compraventa, hasta el coste medio del inmueble o el número de operaciones realizadas.

En lo que se refiere a los municipios, el precio medio de las viviendas oscila entre los 286.000 euros que habría que desembolsar por una en Sanxenxo, y los 76.420 que costaría en Pontecesures. Entre ambas cuantías, el coste promedio de O Grove es de 184.500 euros; en Meaño, de 164.500; en A Illa, de 159.600 euros; en Vilagarcía, el importe medio de las transacciones inmobiliarias ascendió a 149.700 euros; en Ribadumia, a 144.100; y en Meis, a 139.600 euros.

Según el portal estadístico de los notarios españoles, las dos localidades de O Salnés más baratas para residir, al menos en estos momentos, son Vilanova (118.900 euros) y Cambados (112.600 euros). Estos datos parecen apuntar a que los precios medios son más elevados en las localidades donde hay un mayor volumen de casas o chalés unifamiliares.

En lo que respecta al Ullán, el coste medio de los pisos y casas es en estos momentos de 83.700 euros en Catoira, y de 96.200 euros en Valga.

Si lo que se toma como referencia es el coste promedio del metro cuadrado, la relación apenas varía con respecto a la anterior. Los pueblos con el metro cuadrado más caro son Sanxenxo (2.453 euros), O Grove (1.734 euros), A Illa (1.587 euros) y Vilagarcía (1.190 euros). Mientras tanto, el metro cuadrado más barato, según las transacciones verificadas por los notarios, se localiza en Catoira (502 euros), situándose también por debajo de los 700 euros en Valga y Pontecesures, y por debajo de los 800 en Meis, Cambados y Vilanova.

Barrios de Vilagarcía

Los notarios incluso ofrecen cifras relativas a los códigos postales. En el caso concreto de Vilagarcía, las viviendas más caras se ubican en el entorno de Carril (que incluye la urbanización de San Roque o la avenida Rosalía de Castro), con un precio medio ligeramente superior a los 177.000 euros. En el entorno de Bamio ronda los 164.000 euros; en Sobradelo, Vilaxoán, Cornazo y Rubiáns ronda los 155.000 euros; en la parte norte de Vilagarcía se sitúa en torno a los 153.000 euros; hacia Fontecarmoa está en torno a los 145.000; y el coste medio de una vivienda en el distrito censal de Cea es de 100.000 euros.