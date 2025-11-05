Catoira redacta el proyecto de nueva senda para completar el Camiño Real a Vilagarcía

El Concello de Catoira ya cuenta con un nuevo proyecto para completar su plan de recuperar de manera integral el Camiño Real hasta Vilagarcía. En concreto, para crear una senda peatonal entre Abalo y la localidad vecina que lo extienda y complete.

El alcalde, Xoán Castaño, destacó que esto dará continuidad a la mejora ya puesta en marcha para conectar el núcleo urbano y el mirador de la ría pasando por Pedras Miúdas.

En resumidas cuentas, la recuperación del Camiño Real; de «un espacio público para los vecinos, que ahora está degradado, para promover la movilidad sostenible y poner en valor el patrimonio cultural del municipio», añadió.

Asimismo detalló que el coste asciende a 600.000 euros y han pedido una parte al Plan Extra de la Diputación y que será una intervención global. Habrá una plataforma única con dos partes diferenciadas: el propio paseo de la ría, onde se permitirá el tráfico de servicios para las vivendas, y una nueva senda peatonal de 1.100 metros lineales que tendrá unos acabados diferentes. Todo esto con su mobiliario, iluminación... El regidor recordó el millón de euros logrado con Mar de Santiago para este plan del Camiño.