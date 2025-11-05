Cambados aplica terapias con perros para colectivos vulnerables

El Concello de Cambados ofrecerá hasta diciembre un novedoso programa de sesiones educativas y terapéuticas con animales dirigidas a menores y personas mayores con diversidad funcional y necesidades especiales. Serán dirigidas por la firma especializada Cocan que cuenta con perros de intervención adiestrados.

La concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, explica que la iniciativa echará a andar este viernes y beneficiará a una veintena de personas. Tiene un coste de 1.700 que cubren con fondos provinciales.

En el caso de los menores, señala que la educadora familiar ha elaborado una lista de niños que, por su situación personal o familiar, pueden verse beneficiados de los buenos resultados que ofrecen este tipo de sesiones, que se celebrarán quincenalmente hasta diciembre, en grupos de una decena, aproximadamente.

Objetivos

Cocan lleva realizando este tipo de acciones en colegios e institutos desde 2019 y cuenta con varios perros elegidos por sus cualidades y adiestrados convenientemente para realizar ejercicios que buscan reforzar contenidos curriculares, favorecer el bienestar emocional y potenciar valores como la empatía, el reconocimiento de las emociones y cómo abrirse a los demás, la colaboración y la responsabilidad. Pero también trabajar la atención, la motricidad o la toma de decisiones, según las necesidades del grupo de trabajo.

De hecho, en el caso del programa de Cambados también se realizarán cuestiones específicas para los más mayores. En concreto, este equipo humano y perruno se trasladará al centro de día de San Tomé para las sesiones con los usuarios del servicio, donde «se realizará un trabajo más centrado en temas de movilidad y el sistema cognitivo, entre otras cuestiones».

Núñez indica que se trata de una actuación pionera en la capital del albariño y que se suma a otras del mismo carácter que han ofrecido recientemente, aprovechando también los fondos de la Diputación, como las rutas en kayak adaptado, aunque todavía resta la sesión adaptada por el mal tiempo y están buscando una fecha para cuando lleguen unas mejores condiciones.