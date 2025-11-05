Alumnas de Santiago y Vigo se alzan con el premio literario Mar de Letras

Alba Dopazo Guldrís, alumna del instituto Antonio Fraguas, de Santiago, y Candela Fernández Celeiro, del Álvaro Cunqueiro, de Vigo, han ganado el premio literario Cambados Mar de Letras, en las categorías de poesía y relato, respectivamente.

El certamen cumple ocho ediciones, y en la actualidad lo coorganizan el instituto cambadés Francisco Asorey y el Concello de Cambados. Ayer se reunió el jurado, y acordó conceder premios y menciones a siete estudiantes. La entrega de galardones es el lunes de la próxima semana, 10 de noviembre, a la una de la tarde.

En la modalidad de poesía, la compostelana Alba Dopazo Guldrís ganó el primer premio con el trabajo «Da ausencia». El segundo fue para Daniel Oubiña Chantada, del Asorey, que escribió «Luz entre mareas», y el jurado hizo una mención especial para Dânia Pascual Mendoça, del instituto Castro Alobre, de Vilagarcía, que presentó «Todas elas».

Mientras, en la categoría de relato, la viguesa Candela Fernández Celeiro se llevó el primer premio con «Intres cruzados»; el segundo fue para Adriana Otero Dozo, del Asorey, autora de «Ameaza verdadeira»; y el jurado hizo dos menciones especiales, una para Zoe González Pérez, también del Asorey, por «Cando as fadas perdan as ás», y otra para Thais Álvarez Santos, de Panxón, por el texto «O inverno en Brea».