Xunta y Concello se pasan la pelota ante los desprendimientos del CEIP A Lomba
Educación indica que se trata de un problema de mantenimiento municipal y Ravella lo niega, señalando los problemas estructurales que padece el colegio casi desde que abrió
La Xunta y el Concello de Vilagarcía revisaron ayer el estado del colegio de A Lomba tras los desprendimientos de fachada del fin de semana y solo coinciden en una cosa, ya sabida: arrastra problemas desde su construcción. Ninguno se considera responsable de la reparación integral que parece necesitar y el alumnado regresa hoy a las aulas.
Al cierre de esta edición, las únicas acciones anunciadas eran que la Consellería de Educación iba a retirar los cascotes, y por su parte, la dirección del centro comunicó a la teniente de alcalde, Tania García, que iban a buscar una entrada alternativa al centro, pues la caída de una enorme chapa de la cubierta y varios cascotes se produjo justamente en el acceso principal.
Cada administración mandó a sus técnicos, pero alcanzó diferentes conclusiones sobre la responsabilidad futura de una fachada que parece caerse a cachos. Según la autonómica, su unidad técnica ha determinado que «los actuales desprendimientos son una cuestión de mantenimiento municipal y así se lo transmitiremos al Concello».
Pero Ravella niega este extremo de su competencia: «Se trata de un problema estructural, por lo que debe ser la Xunta quien asuma los costes de reparación».
Se basa en un extenso informe del arquitecto municipal que ya le ha remitido junto con un oficio pidiéndole que actúe y que, además, recomienda que, mientras no se hagan los arreglos, se «vigile y piquen las superficies que presentan abombamientos».
En su evaluación pone en jaque algunas soluciones constructivas respecto a forjados, canalización de pluviales... adoptadas en su día, concluyendo que el edificio «presenta diversas patologías que, juntas, tienen incidencia directa tanto en las filtraciones de agua como en los desprendimientos del material de revestimiento de la fachada», indicaron desde Ravella.
Las mismas fuentes expusieron que, como causas de la caída, valora varias: el escaso espesor de la capa, una deficiente adherencia a la base y posibles dilataciones por su exposición sur (más incidencia del sol y la lluvia).
La Consellería de Educación no aportó detalles técnicos, pero sí subrayó que el CEIP fue inaugurado en 2008 «por el anterior gobierno bipartito» de la Xunta y que se ejecutó «con materiales de poca calidad y con pésima planificación», además de una «mala ejecución que desde 2010 ha obligado a invertir más de 250.000 euros en sucesivas actuaciones de reparaciones».
