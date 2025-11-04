Reforestan un monte quemado en Cea con la plantación de 33.000 árboles

La iniciativa privada «Comprometidos con nuestros bosques» ha realizado una reforestación en 30 hectáreas propiedad de la comunidad de montes de Cea que fueron afectadas por el incendio forestal de 2022. Impulsada por Carrefour y otras entidades, se han plantado ejemplares de especies autóctonas.

Fuentes de la compañía detallaron que la restauración se realizó con más de 33.000 pies de pino, roble, castaño y fresno, «restaurando el paisaje y el suelo» afectados, además de realizar las tareas previas de preparación del suelo, la colocación de protectores y tutores para su crecimiento y el acondicionamiento de una zona como área recreativa para uso social.

Las mismas indicaron que desarrollan este programa por toda España gracias a la colaboración de 16 empresas. En este caso de Vilagarcía, se ha asociado Pernod Ricard España, distribuidora líder de espirituosos del mercado nacional y filial española de la propietaria de marcas tan conocidas como Beefater.

Asimismo, destacaron que se ejecuta con la organización internacional sin ánimo de lucro Forest Stewardship Council (FSC), que cuenta con más de 30 años de experiencia y está dedicada a promover la gestión «ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable de bosques de todo el mundo». De hecho, realizan una serie de certificaciones de gestión forestal e impacto verificado en el servicio ecosistémico –beneficios que aportan los ecosistemas al ser humano– y secuestro de carbono. Según las mismas fuentes, esta zona de Cea que ha sido reforestada cuenta con esta validación. (Cabe recordar que los comuneros también han realizado tareas de este tipo en estos años).

Ayer tuvo lugar un acto en el que los participantes realizaron una plantación simbólica y un taller de fabricación e instalación de cajas nido. Según Carrefour, quien también destacó la colaboración de sus clientes y socios de su club, participaron: por parte de esta compañía, Gabriel García Aparicio, director regional en Galicia; Elena Aldana Castillo, directora de RSC y Sostenibilidad, y Óscar Casado Portillo, director de Pontevedra; por Pernod Ricard España, Laura de Ortúzar Méndez, responsable de comunicación corporativa, sostenibilidad y responsabilidad, y Sergio Díaz Cagigal, Key Account Manage, y por FSC España, Alejandro Salgado, responsable de comunicación.

«Comprometidos con nuestros bosques «es un proyectol en el que participan otras 15 sociedades y cuyas iniciativas «son realizadas por expertos en gestión forestal sostenible, coordinados por FSC, en áreas forestales certificadas bajo sus estándares o certificables, para asegurar que se hacen dentro de un marco de protección y seguridad de las masas forestales, de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas, y generan valor en las comunidades locales donde se encuentran».