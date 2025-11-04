Meis recurre a la Diputación para mejorar la seguridad en el CEIP Mosteiro

El Concello de Meis está trabajando en un proyecto de mejora de la seguridad viaria y de los alumnos del Centro Público Integrado Mosteiro, con el que concurrirá al Plan Extra de la Diputación y en el que calcula que se deberán invertir cerca de 700.000 euros.

Ese proyecto incluirá dos actuaciones importantes. Por un lado, una reforma de la calle Jorge Casal en el frontal del colegio, reforma que supondrá el incremento de número de estacionamientos y facilitará a los padres de los alumnos dejar a los pequeños en el colegio.

La otra actuación será la de acondicionar la pista de la parcelaria que va por detrás del colegio y habilitar una rampa de acceso desde ella para que los autobuses estacionen allí a la hora de dejar a los alumnos que transportan.

Para ampliar los espacios de estacionamiento en el frontal del colegio de Mosteiro, el Concello ha firmado un convenio con los propietarios de un galpón, que tendrá que ser derribado, y para la cesión de ese espacio, que servirá para ampliar y ensanchar la calle una vez se cuente con la financiación necesaria.

Por su parte, la pista de la parcelaria ya se encuentra abierta, aunque se hizo «bastante más ancha de lo que se preveía en un principio en función de esta iniciativa que consideramos fundamental para mejorar la seguridad vial en el centro escolar», explica la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez.

El traslado de los autobuses a la otra parte del centro y la ampliación de la calle «va a permitir incrementar el espacio de estacionamiento y facilitar a todos los padres que puedan dejar a sus hijos en condiciones de seguridad a las puertas del CPI».

La propia Marta Giráldez señala que solucionar este problema era algo que «llevamos tiempo valorando, porque la coincidencia de padres trasladando a los pequeños y de autobuses en un espacio tan reducido ha causado más de un problema, generando quejas y reclamando soluciones».

En la actualidad, un funcionario del Concello de Meis es el que se encarga un poco de regular la situación a diario y de garantizar que no se registren accidentes, «pero no es la solución que a nosotros nos gustaría ya que siempre acaba habiendo algún conflicto, sobre todo cuando llueve, y tememos que se pueda registrar un accidente, por eso hemos apostado por este proyecto que presentaremos al Plan Extra».

Giráldez reconoce que el problema «viene arrastrándose desde hace años y creemos que esta es la mejor solución para acabar con cualquier tipo de riesgo que se registre a las puertas del colegio, especialmente para los más pequeños».

Esos problemas se concentran en un momento muy determinado de cada jornada lectiva, pero son lo suficientemente preocupantes como «para acometer esta obra en la que están trabajando los técnicos a fin de que podamos mejorar el acceso al centro».