Mar escenifica su apoyo a la cofradía San Martiño y a Mexillón de Galicia
La conselleira Marta Villaverde insiste en la línea de colaboración con mariscadores y bateeiros
La Consellería do Mar volvió a poner hoy de manifiesto su firme apoyo a los mejilloneros y a los integrantes de la cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño, con sede en O Grove y socios de esta localidad, Poio, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y Cambados.
En el primer caso, la conselleira Marta Villaverde se reunió con el secretario general de la DOP Mexillón de Galicia, transmitiéndole el mismo respaldo que ya hizo público cuando, hace unas semanas, acudió a Vilagarcía para conmemorar el 18 aniversario de esa marca de calidad.
En cuanto a la cofradía mancomunada, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, acudió a O Grove para reunirse con representantes de la cofradía que preside María Besada.
En esa toma de contacto –uno más de los encuentros que el departamento de Villaverde mantiene con todos los colectivos del mar en Galicia–, el representante de la Consellería pudo revisar algunas de las mejoras ejecutadas con financiación pública y conocer las principales inquietudes del pósito.
El mismo, cabe recordar, que se beneficia de un histórico parón subvencionado del marisqueo –entre octubre y marzo–, tratando de recuperar sus bancos y especies como la almeja y el berberecho.
