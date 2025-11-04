Las jornadas de exaltación del Centolo do Grove se presentan en La Rioja y Lugo

Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) lo tiene todo a punto para la XXIII edición de la «Festa da Centolo do Grove», a desplegar desde el día 27 del mes en curso hasta el 8 de diciembre.

La novedad de esta edición es que la exaltación del «rey de los mariscos», con la que promocionar la marca de calidad Centolo do Grove, avalada por la cofradía de pescadores San Martiño, incluye presentaciones en La Rioja y Lugo.

La primera de ellas tendrá lugar el día 13, solo tres jornadas después de que los primeros centollos de la temporada lleguen a puerto.

Así transcurrió el XXXII Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro. / Noé Parga

La cita es en Bodegas Riojanas, una firma con más de un siglo de historia que controla 200 hectáreas de viñedos en Cenicero, San Vicente de la Sonsierra y otras localidades próximas de La Rioja.

La presentación incluirá una degustación de Centollo de O Grove acompañada de diferentes cinos de esa misma bodega, donde la uva característica es la tempranillo, si bien dispone también de plantaciones de mazuelo y graciano.

Ya el día 20, con un formato similar, será el turno del Salón de Columnas del Círculo das Artes de Lugo, donde Emgrobes, bajo presidencia de José Besada Garrido, incidirá en la promoción del afamado centollo meco y animará a los lucenses a desplazarse a la villa para saborearlo en los establecimientos colaboradores de las jornadas de exaltación.