A Illa vuelve a sacar a licitación las casas de profesores del CEIP Torre

El Concello de A Illa volverá a sacar a licitación las casas de los antiguos maestros del CEIP Torre-Illa, toda vez que el primer concurso para acometer la rehabilitación de las cuatro edificaciones quedó totalmente desierto al no concurrir ninguna empresa. En principio, las bases de licitación serán muy similares a la anterior, e incluso, el precio base de licitación, también se va a mantener en algo más de 150.000 euros.

El proyecto de las antiguas casas de los maestros del CEIP Torre-Illa tiene como principal objetivo su rehabilitación para dotar al municipio de un espacio para comedor escolar y un aula polivalente para la realización de actividades, tanto del propio centro como extraescolares. Esas obras van a afectar a cuatro de las ocho viviendas, las cuatro que han pasado a manos municipales, ya que las otras todavía pertenecen a la Consellería de Educación. La intención del Concello es solicitar su desafectación en el futuro para seguir ampliando las dependencias de un colegio que se ha quedado pequeño y que acumula un sinfín de limitaciones, tanto de espacio como estructurales.

Las Casas dos Mestres fueron durante décadas el hogar de docentes del CEIP Torre Illa, pero con el tiempo quedaron en desuso. Actualmente, el centro enfrenta la necesidad urgente de mejorar su comedor escolar, por lo que el plan de rehabilitación permitirá transformar estos espacios en un área unificada que incluirá comedor, cocina, almacén y aseos accesibles. Además, se habilitarán zonas para que la ANPA y la comunidad educativa puedan realizar actividades, talleres y otros proyectos como la ludoteca de verano.

La obra incluye la reconfiguración de espacios, para lo que se eliminarán tabiques interiores para crear un único espacio con comedor, cocina, almacén y ocho aseos accesibles. Además, se apostará por la modernización renovándose completamente la electricidad, fontanería y saneamiento.